Махачев проведет поединок против Царукяна на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец Ислам Махачев проведет поединок в легком весе против своего соотечественника Армана Царукяна 20 апреля в Санкт-Петербурге, информирует UFC Russia в своем Инстаграме.

Для Царукяна этот бой будет дебютным в UFC. В активе 22-летнего спортсмена 14 поединков, где в 13 он одержал победы над своими оппонентами. Десять из них закончились досрочно.

27-летний Махачев провел 17 боев, из которых три завершил нокаутом.

Отметим, что Махачев является представителем команды бойца смешанного стиля, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Все о MMA – здесь