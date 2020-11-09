Махачев объяснил, почему ему пришлось отказаться от поединка с дос Аньосом

Российский боец ММА Ислам Махачев рассказал о причинах, которые вынудили его отказаться от поединка против бразильца Рафаэля дос Аньоса.

«Успокаивает только одно, что от предписанного нам никуда не деться, — написал Махачев в Instagram. — Много сил и времени потрачено были к этому бою, находился на пике формы, но как только начал сбрасывать вес и иммунитет начал слабеть, я подхватил инфекцию, которая выведет меня из строя минимум на месяц. В этом лагере наша команда уже не раз сталкивалась с этой инфекцией, и многим пришлось отменить свои бои. Этот год был тяжелым для моей карьеры, очень много боев отменилось, но обещаю вам — я буду идти до конца к этому поясу, чего бы мне это не стоило».

Поединок Махачева и дос Аньоса должен был возглавить турнир UFC Vegas 14, который пройдет в ночь на 15 ноября.

На счету 29-летнего Махачева 18 побед и 1 поражение в ММА (7-1 в UFC). Первоначально его бой с экс-чемпионом UFC в легком весе дос Аньосом должен был пройти 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби, но тогда бразилец заразился коронавирусом.