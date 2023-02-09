Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:31

Махачев избежал штрафа за кормление квокк в Австралии

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал, что ему не выписали штраф за комление квокк в Австралии.

«Там на видео я просто поднял листочек и покормил одного. И потом из команды кто-то орешки им дал. Мне никто не сказал, что нельзя их кормить. Мы утром проснулись и это прочитали. Пока никто из полиции не звонил», — сказал Махачев на пресс-конференции.

По местным законам, кормить любых животных на Роттнесте запрещено. За это может последовать штраф в размере 300 австралийских доллара. (около 15 тысяч рублей). Отмечается, что человеческая пища вызывает у животного обезвоживание и нарушения пищеварения.

Махачев подерется с Александром Волкановски (25-1) на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир пройдет в ночь с 11 на 12 февраля.

Ислам Махачев
UFC
0
Читайте также
«Он сам себя поставил в элиту». Малкин на пороге нового исторического достижения
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 12 391 человека
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Куинтон Джексон рассказал, почему Джон Джонс — самый грязный боец MMA
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости