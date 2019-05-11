Магомедшарипов не планирует проводить поединок против Ортеги

Поединка между россиянином Забитом Магомедшарипов и американцем Брайаном Ортегой на турнире UFC 240 не будет, информирует ТАСС со ссылкой на команду россиянина.

Ранее портал FloCombate сообщал о том, что данный бой находится в разработке на турнир UFC 240, который на данный момент не имеет официально утвержденной даты и места проведения.

– Это неправда. На турнире UFC 240 этого боя не будет, – отмечается в сообщении.

В активе Магомедшарипова 17 побед и одно поражение. Он входит в топ-15 рейтинга UFC в полулегком весе.