Магомедшарипов может провести бой с Родригесом в декабре

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов может провести поединок с мексиканцем Яиром Родригесом в декабре.

«Планируем, что бой может пройти в декабре. С учетом того, что Ортега дерется с «Корейским зомби», соперник у нас должен быть тот же — Родригес», — сказал тренер россиянина Мансур Учакаев ТАСС.

Магомедшарипов победил американца Кэлвина Каттара единогласным решением судей в ноябре прошлого года. Всего на счету россиянина 18 побед и одно поражение.