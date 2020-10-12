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Магомедшарипов может провести бой с Родригесом в декабре

12:06
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Российский боец ММА Забит Магомедшарипов может провести поединок с мексиканцем Яиром Родригесом в декабре.

«Планируем, что бой может пройти в декабре. С учетом того, что Ортега дерется с «Корейским зомби», соперник у нас должен быть тот же — Родригес», — сказал тренер россиянина Мансур Учакаев ТАСС.

Магомедшарипов победил американца Кэлвина Каттара единогласным решением судей в ноябре прошлого года. Всего на счету россиянина 18 побед и одно поражение.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport

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