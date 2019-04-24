Российский боец UFC Забит Магомедшарипов, выступавющий в полулегком весе (до 65,8 кг), рассчитывает провести следующий бой 7 сентября в Абу-Даби.

- Следующий бой после Рамадана, - сказал Магомедшарипов в интервью Youканалу Octagon TV. - Хочу вернуться в конце августа-начале сентября. Скорее всего, это будет Америка. Но в сентябре будет турнир в Абу-Даби (ожидается, что 7 сентября там проведет бой Хабиб Нурмагомедов. - Прим. "СЭ"), насколько знаю. Хотелось бы там подраться.

Также Магомедшарипов поделился мнением о возможных потенциальных соперниках.

- Топ-5 мне интересен, Брайан Ортега интересен. Интересны все, кроме Фрэнки Эдгара, с ним я драться не буду, - отметил боец.

28-летний Магомедшарипов провел в ММА 18 боев (17 побед, 1 поражение).