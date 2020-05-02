Магомедрасул Хасбулаев: «Мне пообещали бой с Фроесом за титул АСА»

Российский боец АСА Магомедрасул Хасбулаев рассказал «СЭ», что его следующий поединок должен стать титульным. Хасбулаев выступает в полулегком весе, где чемпион — бразилец Фелипе Фроес.

— Мне пообещали, что мой следующий соперник — Фелипе Фроес, надо будет драться за титул, — сказал Хасбулаев. — Я давно этого жду, жажду этого боя. Хочется поскорее выйти в октагон, подраться и вернуть пояс на родину.

— Что говорят насчет предварительной даты?

— Сейчас, сами понимаете, мы не можем нормально тренироваться, все на самоизоляции. Дома тренируюсь, выполняю физическую работу в домашних условиях. Поехать в зал и потренироваться на тренажерах, или же побороться с ребятами не представляется возможности.

— Ваш поединок с Фроесом, если не ошибаюсь, планировался дважды?

— Было такое, когда лига еще называлась WFCA. Мы должны были встретиться, но он, кажется, получил травму. Мы хотели перенести бой, но так получилось, что мне дали другого соперника и поединок не состоялся.

— Что скажете о бразильце?

— Крепкий парень, бьющий. Бороть себя не дает, неудобный. Будем работать. Кто лучше подойдет к поединку, лучше подготовиться, тот и выиграет.

— Для вас есть какая-то принципиальность в том, что чемпионский пояс у бразильца?

— Такого, наверное, нет, но его последний бой был с Салманом Жамалдаевым, а у нас с Салманом отношения очень близкие, хорошие. Не сказал бы, что буду мстить именно за него, но я довольно давно охочусь за поясом и хочу забрать его себе, повесить дома.

На счету 33-летнего Хасбулаева 32 победы и 8 поражений в ММА. У 28-летнего Фроеса — 18 побед, 4 поражения, 1 ничья. (Илья Андреев)