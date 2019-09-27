Магомедов продолжит карьеру в России
13:14
Российский боец Руслан Магомедов продолжит карьеру в Absolute Championship Akhmat (ACA), информирует ТАСС со ссылкой на команду спортсмена. Первый бой планируется 16 ноября в Польше.
Магомедов был пожизненно дисквалифицирован Американским антидопинговым агентством (USADA) за нарушения антидопинговых правил. Позднее он покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).
В активе Магомедова 14 побед и одно поражение в ММА.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...