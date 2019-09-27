Магомедов продолжит карьеру в России

Российский боец Руслан Магомедов продолжит карьеру в Absolute Championship Akhmat (ACA), информирует ТАСС со ссылкой на команду спортсмена. Первый бой планируется 16 ноября в Польше.

Магомедов был пожизненно дисквалифицирован Американским антидопинговым агентством (USADA) за нарушения антидопинговых правил. Позднее он покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

В активе Магомедова 14 побед и одно поражение в ММА.