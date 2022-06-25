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Сегодня, 05:57

Магомедов победил Барзолу удушающим приемом и вышел в полуфинал «Гран-при» Bellator

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец Магомед Магомедов победил перуанца Энрике Барзолу в поединке в легчайшем весе на турнире Bellator 282.

30-летний россиянин выиграл удушающим приемом в четвертом раунде.

Благодаря этой победе Магомедов вышел в полуфинал «Гран-при» Bellator в легчайшем весе, в котором встретится с американцем Патриком Миксом.

В другом четвертьфинале Дэнни Сабателло победил Леандро Хиго единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). В полуфинале Сабателло предстоит встретиться с Рауфеоном Стотсом.

Магомед Магомедов
ММА
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