Магомедов победил Барзолу удушающим приемом и вышел в полуфинал «Гран-при» Bellator

Российский боец Магомед Магомедов победил перуанца Энрике Барзолу в поединке в легчайшем весе на турнире Bellator 282.

30-летний россиянин выиграл удушающим приемом в четвертом раунде.

Благодаря этой победе Магомедов вышел в полуфинал «Гран-при» Bellator в легчайшем весе, в котором встретится с американцем Патриком Миксом.

В другом четвертьфинале Дэнни Сабателло победил Леандро Хиго единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). В полуфинале Сабателло предстоит встретиться с Рауфеоном Стотсом.