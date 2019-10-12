Магомедкеримов вышел в полуфинал Гран-при PFL

Российский боец Магомед Магомедкеримов вышел в полуфинал Гран-при американского промоушена PFL в полусреднем весе (до 77,1 кг), победив единогласным решением судей американца Криса Кертиса. Главный приз Гран-при — миллион долларов. В прошлом году Магомедкеримов стал победителем Гран-при PFL.

Для россиянина данная победа — 11-я подряд в ММА. Всего же у 29-летнего Магомедкеримова 26 побед и 5 поражений в ММА. У 32-летнего Кертиса — 21 победа и 8 поражений.