Магомедкеримов снялся с полуфинала Гран-при PFL из-за травмы

Российский боец Магомед Магомедкеримов победил американца Криса Кертиса единогнласным решением судей в четвертьфинале Гран-при PFL. Однако 29-летний Магомедкеримов был вынужден сняться с полуфинала из-за травмы.

Формула турнира такова, что четвертьфиналы и полуфиналы проводятся в один день, и если боец снимается, то его меняет тот, кто проиграл в 1/4 (если он в состоянии). В результате против Рэя Купера вышел Кертис, проиграв нокаутом в начале второго раунда.

Всего у Магомедкеримова 26 побед и 5 поражений в ММА.