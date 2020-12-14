Магомед Исмаилов заявил, что не даст реванш Ивану Штыркову

Магомед Исмаилов не собирается давать реванш Ивану Штыркову, но готов помочь ему с тренировками.

«Я Ване сказал: второго боя у нас не будет. Реванша не будет. Все, что я могу ему дать, — мой кемп. Ваня, приезжай, я могу быть для тебя полезен, ты крутой парень», — сказал Исмаилов.

Исмаилов победил Штыркова единогласным решением судей 13 декабря на турнире АСА 115 в Москве. Бой прошел в полутяжелом весе. (Константин Колмаков)