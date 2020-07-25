Магомед Исмаилов: «Я видел, что Емельяненко поплыл в первом раунде»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов после победы над Александром Емельяненко на турнира ACA 107 рассказал о том, что бой мог быть остановлен уже в первом раунде.

— Я видел, что он поплыл. Я уже думал, что все, сейчас бой остановят. Я там до гонга три хороших удара нанес, он практически не сопротивлялся. Но рефери говорит, что гонг был. Раз гонг, значит гонг. Если бы я победил в первом раунде, сказали бы, что мне повезло, что я не дышу, что я умираю, — сказал Исмаилов.

В третьем раунде Исмаилов одержал победу техническим нокаутом. У Емельяненко открылось рассечение. Рефери сначала дал продолжить бой, но вскоре все же остановил поединок.

38-летний Александр Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 8-е поражение и еще один бой завершился вничью. 34-летний Магомед Исмаилов одержал 15-ю победу, также на его счету 2 поражения и 1 ничья.