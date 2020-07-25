Магомед Исмаилов: «Вы не понимаете, что для меня значит победа над Емельяненко»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов после победы над Александром Емельяненко на турнира ACA 107 поделился эмоциями после боя. Также он признался, что во время боя мысли вылетели из головы.

— Вы не понимаете, что для меня значит эта победа, — сказал Исмаилов. — Когда я смотрел на это противостояние, я думал «ааа, да как с ним вообще можно выходить драться?! Это же сумасшедшая большая машина». Но сегодня я вышел и победил. У меня много положительных эмоций и мало слов. Когда пропускаешь от Саши два-три удара, мысли из головы чуть-чуть вылетают.

В третьем раунде Исмаилов одержал победу техническим нокаутом. У Емельяненко открылось рассечение. Рефери сначала дал продолжить бой, но вскоре все же остановил поединок.

38-летний Александр Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 8-е поражение и еще один бой завершился вничью. 34-летний Магомед Исмаилов одержал 15-ю победу, также на его счету 2 поражения и 1 ничья.