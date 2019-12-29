Магомед Исмаилов: «В стойке забодаю Емельяненко!»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал журналистам его бой с Александром Емельяненко, который состоится 3 апреля 2020 боя в Москве на турнире АСА 107.

— Я его забодаю в стойке! Я буду быстрым! — сказал Исмаилов. — Я буду быстро сближаться с ним, быстро разрывать дистанцию. Он будет не успевать за мной!

— Почему в бою с Емельяненко нужно болеть за вас, а не за Александра?

— Я — средневес. Я маленький лысый коротышка. Александр думает, что я ничего не смогу ему противопоставить. Он крайне небрежно относится ко мне как к бойцу. Он говорит: «Да что за боец? Он слабый и так далее». Почему нужно болеть за меня? Да не нужно болеть за меня! Просто смотрите, что будет происходить в клетке. Болеть за меня вы будете после этого противостояния!

На счету 33-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в ММА. У 38-летнего Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. (Илья Андреев, Михаил Потапов)