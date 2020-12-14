Магомед Исмаилов: «С Ромеро я бы лучше подрался, чем со Штырковым»

Магомед Исмаилов объяснил, почему бой с кубинцем Йоэлем Ромеро сложился бы для него более успешно, чем поединок с Иваном Штырковым.

Исмаилов победил Штыркова единогласным решением судей 13 декабря на турнире АСА 115 в Москве. Ромеро на прошлой неделе покинул UFC, где трижды бился за титул чемпиона в среднем весе.

«С Ромеро я бы лучше подрался, чем с Ваней, — сказал Исмаилов. — Почему? Потому что говорят: Ромеро уничтожит его, Ромеро не даст, да это вообще не уровень, Мага Исмаилов, это не твой уровень, дорогой. Это все что сейчас говорят по поводу Ромеро — Исмаилов. А перед Штырков — Исмаилов это все говорили Ивану. А на нашей первой дуэли взглядов я увидел выбегающего Ивана, такого «уау!», «уау!» (Константин Колмаков)