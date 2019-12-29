Магомед Исмаилов: «Рамзан Кадыров вынесет Александра Емельяненко»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировл возможный бой между Александром Емельяненко и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Ранее Кадыров бросил вызов Емельяненко, а тот его принял.

— Рамзан Ахматович вынесет Александра Емельяненко?

— Запросто.

— Реально верите в этот бой?

— Нет, реально не верю. Но Рамзан его вынесет, я думаю.

33-летний Исмаилов (15 побед, 2 поражения, 1 ничья в ММА) и 38-летний Емельяненко (28-7-1) проведут бой 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107 в Москве. (Илья Андреев, Михаил Потапов)