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Сегодня, 08:37

Магомед Исмаилов: «Со Шлеменко я буду максимально заряженным»

Исмаилов прокомментировал предстоящий бой со Шлеменко
Давид Хачатрян
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Российский боец Магомед Исмаилов (17-3) признался, что он часто представляет у себя в голове ход поединка с Александром Шлеменко (61-14), но каждый раз он пропускает удар.

«Бывает у тебя есть последний человек, которому бы ты хотел проиграть, и Саша не из тех, — отметил Исмаилов «СЭ». — Но я сделаю все для победы. Порой мое воображение меня подкалывает. Я представляю бой, и мне почему-то везде прилетает (смеется). Мое воображение, возможно, шутит со мной — я же пошутить люблю.

И вот я представляю: я Саше джеб кинул, и мне сразу встречный залетает. Я хочу представить наоборот, но мне тяжело. Возможно, мое воображение держит меня на фокусе. В моем воображении у Саши нет слабых сторон. Возможно, они есть в жизни, но в моем воображении — нет. Там он очень серьезный, опасный, дышит огнем. Поэтому я буду максимально заряженным 3 декабря».

Исмаилов подерется со Шлеменко 3 декабря на турнире RCC 13 в Екатеринбурге.

Бокс
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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