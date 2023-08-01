Магомед Исмаилов назвал условие для реванша со Шлеменко: «Им следует бояться услышать от меня цифру гонорара»

Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) заявил, что его гонорар за реванш с Александром Шлеменко (63-15) должен быть выше, чем за первый бой.

«Шлеменко очень хорошо выглядел в своем последнем противостоянии. Со мной должны выйти на связь и поговорить. Когда со мной разговаривать начинают, больше всего люди боятся услышать от меня цифру. Им тоже следует бояться, прежде чем обсуждать со мной тему реванша.

Устроит ли гонорар как в прошлом бою? У меня есть одна особенность. Если я в прошлом бою заработал столько, то в следующем противостоянии я хочу зарабатывать больше. Я хочу расти, и мои гонорары тоже должны расти», — сказал Исмаилов журналистам.

Исмаилов в прошлом бою одолел Шлеменко единогласным решением судей. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который прошел 3 декабря 2022-го в Екатеринбурге.