Один из самых известных россиян вне UFC Магомед Исмаилов в интервью «СЭ» рассказал, как относится к бою между Александром Емельяненко с Михаилом Кокляевым. Поединок состоится 29 ноября в Москве.

— Что думаете о бое Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым?

— Я за большого Мишу буду болеть! И это кстати, хороший бой, никакой не цирк. Кокляев — серьезный спортсмен. Да, он не из ММА, но посмотрите как он сейчас бьет по груше. Человек не может за месяц научиться стучать так, как это делает Михаил. У него есть определенная база в единоборствах. Такой дядя если стукнет — свет может потушить одним ударом. Поэтому к этому бою нельзя относиться несерьезно. Я вижу, как настроен Кокляев.

— Почему за него болеть будете?

— Нравится он мне, хороший человек, нравятся его взгляды на жизнь, его поведение, и вообще сам он по себе такой добрый и приятный. (Михаил Потапов)

Полностью интервью Исмаилова