Российский боец Магомед Бибулатов сообщил, что UFC приняло решение ликвидировать наилегчайший вес. Из-за этого он покинет промоушен и будет выступать в российской лиге ACA.

– Хочу сообщить вам, что я покидаю организацию UFC, – написал Бибулатов в Инстаграме. – Руководство американского промоушена окончательно ликвидирует наилегчайший вес и я, посоветовавшись с руководством клуба "Ахмат", принял решение вернуться домой. Спасибо моим братьям за предоставленную возможность выступать за океаном, это был хороший опыт.

Также хочу выразить благодарность моим менеджерам за всестороннюю помощь в развитии моей профессиональной карьеры. Впереди новая глава – выступления в амбициозной и набирающей обороты организации ACA MMA.