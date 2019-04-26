Журналисты "СЭ" Илья Андреев и Михаил Потапов в прямом эфире на Ютуб-канале "СЭ" расскажут о последних событиях в мире ММА.

– Турнир UFC в Петербурге. Как это было.

– Хабиб Нурмагомедов против Дастина Порье. Как быстро закончится бой?

– UFC Fight Night 150. Что за русский там выступит?

– Грег Харди – самый злой боец тяжелого веса!

– Магомед Исмаилов против Вячеслава Василевского. Почему этот бой стоит посмотреть.

– Александр Емельяненко. Он опять отжигает.

– Вячеслав Дацик будет биться с бывшим сидельцем. Когда бой? Кто фаворит?