Лобов возвращается в ММА. В декабре он проведет бой во Франции

Российско-ирландский боец Артем Лобов проведет бой 12 декабря в Марселе (Франция) на турнире ARENA FIGHT Championship, сообщает The Mac Life. Соперник — 28-летний Ильес Джирун (17-6) из Франции.

На счету 34-летнего Лобова, выступающего в полулегком весе, 13 побед, 15 поражений и 1 ничья в ММА (2-5 в UFC). В последний раз он выходил в октагон в октябре 2018 года, когда проиграл единогласным решением судей Майклу Джонсону. После этого Лобов провел три поединка в лиге боев на голых кулаках BKFC (1 победа, 1 поражение, 1 ничья).