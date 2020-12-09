Лобов рассчитывает вернуться в кулачные бои в 2021 году

Российско-ирландский боец Артем Лобов сообщил в интервью MMA Junkie, что планирует вернуться в бои на голых кулаках в 2021 году.

«Мне это очень понравилось, — сказал Лобов. — Это отличный вид спорта. Это отличный опыт. Это не похоже ни на что, что я когда-либо испытывал».

Лобов выступал в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC в 2019 году. Он провел там три боя: победил Пола Малиньяджи, проиграл Джейсону Найту, а еще один поединок с Найтом свел вничью. Их первый бой с Найтом — ничейный — получился особенно кровавым.

«В том бою я чувствовал себя так, будто попал в блендер, — отметил Лобов. — Я вышел в ринг, и тут кто-то включил блендер — отовсюду полетели удары, кровь была везде. Раунд закончился, я сел на стул и мои руки были в агонии. Я подумал: «Что за дерьмо только что произошло?» Потом мне сказали, что нужно драться снова — и снова включился блендер. Это был совершенно безумный опыт».

12 декабря 34-летний Лобов (14-15-1) должен был провести бой по правилам ММА в Марселе с Ильесом Джируном, однако турнир был отменен.