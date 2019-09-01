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Лобов оригинально станцевал на свадьбе у друзей. Видео

10:17
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Бывший боец ММА Артем Лобов побывал на свадьбе у друзей и показал оригинальный танец. Торжество вместе с ним посетил его друг, знаменитый ирландец Конор Макгрегор.

Лобов сейчас выступает в кулачных боях. В последнем поединке он победил Пола Малиньяджи. Ранее сообщалось, что его следующим соперником может стать Амир Хан.

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