Лобов оригинально станцевал на свадьбе у друзей. Видео

Бывший боец ММА Артем Лобов побывал на свадьбе у друзей и показал оригинальный танец. Торжество вместе с ним посетил его друг, знаменитый ирландец Конор Макгрегор.

Лобов сейчас выступает в кулачных боях. В последнем поединке он победил Пола Малиньяджи. Ранее сообщалось, что его следующим соперником может стать Амир Хан.