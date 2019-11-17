Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Лобов не знает, будет ли проводить третий поединок с Найтом

09:57
Теги:

Ирландский боец ММА Артем Лобов после поражения от американца Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC 9 ответил на вопрос о возможном реванше.

— Я не знаю, что меня ждет, — цитирует Лобова MMA Fighting. — Я должен поговорить с Дэвидом Фельдманом (президентом BKFC, промоушена турниров по кулачным боям — прим. «СЭ»), а там посмотрим, что будет. Мне нужно восстановить, а потом узнаем, что произойдет дальше.

Это был второй поединок бойцов. В первом по решению судей победил Лобов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир