Лобов не знает, будет ли проводить третий поединок с Найтом

Ирландский боец ММА Артем Лобов после поражения от американца Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC 9 ответил на вопрос о возможном реванше.

— Я не знаю, что меня ждет, — цитирует Лобова MMA Fighting. — Я должен поговорить с Дэвидом Фельдманом (президентом BKFC, промоушена турниров по кулачным боям — прим. «СЭ»), а там посмотрим, что будет. Мне нужно восстановить, а потом узнаем, что произойдет дальше.

Это был второй поединок бойцов. В первом по решению судей победил Лобов.