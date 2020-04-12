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Лобов назвал величайшего бойца в истории смешанных единоборств. Это россиянин

00:23
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Ирландский боец ММА Артем Лобов назвал величайшего бойца в истории смешанных единоборств. Он выбрал россиянина Федора Емельяненко.

— Легко — Федор Емельяненко, — приводит слова Лобова BJ Penn. — У него самая впечатляющая серия, он всех уничтожал. Никогда не дрался в UFC, сражался в Pride, это даже серьезнее. За свою карьеру победил пятерых чемпионов UFC. Федор — единственный, кто мог бороться против лучших борцов и бить лучших ударников. Емельяненко был стойким, мог получить удар и продолжать. Федор — величайший боец в истории ММА, с ним никто даже рядом не стоит.

На счету 43-летнего Емельяненко 39 побед в 45 боях.

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