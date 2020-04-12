Лига WTKF провела турнир по ММА и кикбоксингу в Белоруссии
14:20
Турнир World Total Kombat Federation (WTKF) прошел в субботу в Минске. Это был полуфинал командного Гран-при WTKF. В Минске сразились команды кикбоксера Петра Романкевича и боксера Александра Устинова.
Победили подопечные Романкевича. В каждой команде было по пять спортсменов. Два поединка прошли по правилам ММА, три — по правилам кикбоксинга.
?В другом полуфинале встретятся команды бойца ММА Алексея Кудина и кикбоксера Алексея Игнашова.