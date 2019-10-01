Ли изменил мнение о Хабибе после его боя с Порье

Американский боец Кевин Ли заявил, что хотел бы провести следующий бой с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

— Скажу откровенно: если бы вы спросили меня перед боем с Дастином Порье, то я был бы уверен в победе Тони Фергюсона над Хабибом на 90%, — цитирует MMAJunkie Ли. — Увидев, что Хабиб сделал с Порье, я подумад, что Тони будет очень трудно победить его.

— Я буду готовиться к каждому сопернику. В легкой весовой категории сейчас выступают наиболее талантливые бойцы. Нужно уважать каждого, хотя я нацелен на поединок с Хабибом.

На счету Ли 17 побед и 5 поражений. В активе Нурмагомедова серия из 28 победных поединков.