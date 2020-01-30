Лебедев резко отреагировал на слова бразильского бойца о Харитонове

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев прокомментировал высказывания бразильского бойца ММА Фернандо Родригеса в адрес Сергея Харитонова.

Поединок между Родригесом и Харитоновым состоится 23 февраля в Белоруссии на турнире WTKF. Ранее бразилец заявил, что победит россиянина.

— Если вы мне покажете пять фотографий, я не узнаю на них Родригеса, — сказал Лебедев в интервью РЕН ТВ. — Я не знаю, кто такой Родригес, я за иностранцами не слежу. Знаю только Макгрегора — только потому, что он с Хабибом дрался. Так бы и его не знал. Я его (Родригеса) вообще не знаю!

— Сергей Харитонов — это имя серьезное, на сегодня это один из топ-бойцов наших, он представляет ВДВ, это элитное подразделение, — отметил Лебедев. — Он настоящий воспитанник рязанской школы ВДВ. Если у меня ВДВ в сердце моем, в груди, я воспитанник ЦСКА, то Харитон — настоящий десантник и по духу, и по всему. И Шлеменко, и Саня Поветкин — мы в бане паримся, дружим, общаемся — и много ребят из Новосибирска, и спецназ, и полковники, и чиновники будут болеть за Харитонова. По-другому и быть не может.

По мнению боксера, самоуверенные высказывания Родригеса — просто попытка привлечь к себе внимание.

— Это трэш-ток, да? Не очень люблю английские слова. Это обычное нагнетание обстановки. Каждый спортсмен верит в свою победу. Спросите у Харитонова, он тоже скажет: «Враг будет разбит, победа будет за нами». Родригес считает так, мы — так. У каждого свое право, — сказал Лебедев.

На счету 39-летнего Харитонова 30 побед и 8 поражений в ММА. Выступал в престижных промоушенах Pride, Strikeforce, Bellator. 32-летний Родригес — бывший чемпион лиги KSW в тяжелом весе. У него 12 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах.