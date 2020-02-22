Чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев дал прогноз на предстоящий бой россиянина Сергея Харитонова против бразильца Фернандо Родригеса. Бой пройдет 23 февраля в Белоруссии по особым правилам в рамках промоушена WTKF. У спортсменов будет три раунда по три минуты, поединок состоится в стойке. Если же противники переведут бой в партер, то им дадут 20 секунд для завершения технико-тактического действия.

— Это будет битва «кто кого срубит»! Кто-то кого-то срубит, это однозначно, — цитирует РЕН ТВ Лебедева. — Конечно, мы будем ждать, что Харитон «срубит» бразильца. Но Родригес будет хотеть того же. Все будет зависеть от того, в какой форме Сережа. У него задор пацанский победить!.

По словам Лебедева, у Харитонова крайне тяжелый удар, и поэтому бой может закончиться в любую минуту.

— Но его противники тоже бьют «лопатой», — добавил Лебедев.