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Лаврентьев взял реванш у Генри на турнире в Дубае

21:49

Российский боец ММА Денис Лаврентьев победил единогласным решением судей американца Виктора Генри на турнире PaRUS Fight Championship в Дубае (ОАЭ)

Лаврентьев взял реванш у Генри за поражение единогласным решением судей, которое он потерпел в декабре 2018 года на турнире RCC в Екатеринбурге.

На счету 32-летнего Лаврентьева 10 побед и 1 поражение в ММА. У 33-летнего Генри — 20 побед и 5 поражений. Лавреньев выступает за клуб «Архангел Михаил», секундирует чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна. Ранее он выступал за сборные России по дзюдо и самбо.

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