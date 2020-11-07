Лаврентьев взял реванш у Генри на турнире в Дубае

Российский боец ММА Денис Лаврентьев победил единогласным решением судей американца Виктора Генри на турнире PaRUS Fight Championship в Дубае (ОАЭ)

Лаврентьев взял реванш у Генри за поражение единогласным решением судей, которое он потерпел в декабре 2018 года на турнире RCC в Екатеринбурге.

На счету 32-летнего Лаврентьева 10 побед и 1 поражение в ММА. У 33-летнего Генри — 20 побед и 5 поражений. Лавреньев выступает за клуб «Архангел Михаил», секундирует чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна. Ранее он выступал за сборные России по дзюдо и самбо.