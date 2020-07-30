«Лаешь, а теперь убегаешь в наилегчайший вес». Ян продолжил пикировку с Гарбрандтом

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян ответил на слова Коди Гарбрандта. Ранее он назвал россиянина фальшивым чемпионом.

«Бесподбородочный пошел отлить, но в итоге о*****ся, — написал Ян в Twitter. — Ты только лаешь, но не кусаешься. Теперь еще убегаешь в наилегчайший вес. Заткнись, пока я сражаюсь с претендентами, у кого есть яйца бросить мне вызов».

У 27-летнего Яна 15 побед в 16 боях. У 29-летнего Гарбрандта 12 побед и 3 поражения.