Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Лаешь, а теперь убегаешь в наилегчайший вес». Ян продолжил пикировку с Гарбрандтом

06:24
Теги:

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян ответил на слова Коди Гарбрандта. Ранее он назвал россиянина фальшивым чемпионом.

«Бесподбородочный пошел отлить, но в итоге о*****ся, — написал Ян в Twitter. — Ты только лаешь, но не кусаешься. Теперь еще убегаешь в наилегчайший вес. Заткнись, пока я сражаюсь с претендентами, у кого есть яйца бросить мне вызов».

У 27-летнего Яна 15 побед в 16 боях. У 29-летнего Гарбрандта 12 побед и 3 поражения.

 

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир