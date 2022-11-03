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Сегодня, 07:22

Кутателадзе подерется с Мойзесом на UFC 283

Давид Хачатрян
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Грузинский легковес Гурам Кутателадзе (12-3) встретится с бразильцем Тиаго Мойзесом (16-6) на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, сообщил в Twitter журналист Карлос Антунес. Турнир пройдет 21 января 2023 года .

30-летний Кутателадзе в прошлом бою проиграл Дамиру Исмагулову (24-1) раздельным решением судей 18 июня на UFC on ESPN 37 в Лас-Вегасе, США.

27-летний Мойзес в прошлом бою выиграл у Кристоса Гиагоса (19-10) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 25 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

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