Кутателадзе победил Гамрота на UFC Fight Night 180

В предварительном карде турнира UFC Fight Night 180 в Абу-Даби (ОАЭ) шведский боец ММА Гурам Кутателадзе победил поляка Матеуша Гамрота. Он одержал победу раздельным решением судей.

UFC Fight Night 180. Абу-Даби (ОАЭ)

Предварительный кард

Легкий вес, до 70,3 кг: Фарес Зиам (Франция) победил Джейми Малларки (Австралия) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28)

Средний вес, до 83,9 кг: Юн Ян Пак (Корея) победил Джона Филлипса (Уэльс) — единогласное решение судей (30-25, 30-25, 30-25)

Наилегчайший вес, до 56,7 кг, женщины: Джиллиан Робертсон (Канада) победила Полиану Ботельо (Бразилия) — единогласное решение судей (29-28, 29-27, 29-27)

Легкий вес, до 70,3 кг: Гурам Кутателадзе (Швеция) победил Матеуша Гамрота (Польша) — раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28)