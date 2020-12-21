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Куниев защитил титул чемпиона лиги Хабиба в тяжелом весе

00:55
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Ризван Куниев победил Владимира Дайнеко техническим нокаутом и защитил титул чемпиона лиги Eagle FC в тяжелом весе. Владельцем лиги является чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

На счету 28-летнего Куниева 9 побед, 2 поражения и 1 ничья в ММА. У 30-летнего Дайнеко 11 побед и 5 поражений.

28-летний Магомед Умалатов (9-0) в свою очередь защитил титул чемпиона Eagle FC в полусреднем весе, выиграв у Рашида Кайчакаева (7-3).

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