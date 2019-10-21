Кунченко считает, что Хабиба в легком весе никто не сможет победить
22:23
Российский боец Алексей Кунченко высказался в адрес чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
— Могу еще раз это повторить. Хабиб в очередной раз защитил чемпионский пояс UFC. Что он еще должен доказать? — приводит RT слова Кунченко. — Причем все бои он выигрывает досрочно, в том числе с Конором Макгрегором. Тот же Порье готовился столько времени, а Нурмагомедов его просто снес. Никто не может с ним ничего поделать.
На данный момент не могу сказать, кто может победить Хабиба в легком весе. Возможно, если он перейдет в полусредний, ему будет посложнее, там физически тяжело.
31-летний Нурмагомедов провел в ММА 28 боев, победив в каждом.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/679282-kunchenko-nurmagomedov-rossiya
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