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Кунченко считает, что Хабиба в легком весе никто не сможет победить

22:23
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Российский боец Алексей Кунченко высказался в адрес чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

— Могу еще раз это повторить. Хабиб в очередной раз защитил чемпионский пояс UFC. Что он еще должен доказать? — приводит RT слова Кунченко. — Причем все бои он выигрывает досрочно, в том числе с Конором Макгрегором. Тот же Порье готовился столько времени, а Нурмагомедов его просто снес. Никто не может с ним ничего поделать.

На данный момент не могу сказать, кто может победить Хабиба в легком весе. Возможно, если он перейдет в полусредний, ему будет посложнее, там физически тяжело.

31-летний Нурмагомедов провел в ММА 28 боев, победив в каждом.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/679282-kunchenko-nurmagomedov-rossiya

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