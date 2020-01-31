«Кулак башка попадет, савсэм мертвый будешь». Исмаилов не забывает о Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на выход Александра Емельяненко из следственного изолятора. Емельяненко провел семь суток в СИЗО, после того как в Анапе его арестовали за пьяный дебош.

Исмаилов опубликовал в Instagram отрывок видеообращения Емельяненко и прокомментировал его фразой из фильма «Джентльмены удачи»: «Эй, гаражданина! Ты туда не хади, ты в зал хади. А то кулак башка попадет, савсэм мертвый будешь», — написал Исмаилов.

Емельяненко и Исмаилов проведут бой на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля.