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Куинтон Джексон: «В бою с Емельяненко чувствовал себя бегемотом»

19:29

Боец ММА Куинтон Джексон считает, что причиной поражения в бою с Федором Емельяненко стали его проблемы с весом. На процедуре взвешивания 41-летний боец показал результат в 120 кг. 43-летний Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде поединка турнира Bellator в Японии 29 декабря.

— Все в порядке, я не в плохом настроении, — цитирует MMA Junkie Джексона. — Я знаю, что мне нужно сделать. Я должен сбросить мой чертов вес. Я чувствовал себя бегемотом. Это моя вина, никаких оправданий. Все нормально, я вернусь, но я не вернусь в тяжелый вес, мне нужно похудеть.

В активе Джексона в ММА 38 побед и 14 поражений. У Емельяненко-старшего 39 побед и 6 поражений

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