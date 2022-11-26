Кудряшов поделился ожиданиями от противостояния Исмаилова и Шлеменко

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от поединка между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

«Ребята известные, все хотят увидеть, кто же сильнее, все хотят увидеть противостояние двух этих звездных бойцов. Мы знаем, что часто у Магомеда проблемы с выносливостью, особенно на фоне сгонки веса, потому как поединок, как я понимаю, пройдет в 84 кг, и здесь именно физические кондиции будут иметь решающее значение. Сможет ли Магомед после этих ударов в корпус себя хорошо и уверенно чувствовать», — приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

Также Кудряшов обратился к обоим бойцам.

«Ребята, покажите настоящее шоу! Мы будем на вас смотреть, ваша задача — нас порадовать ярким противостоянием!» — сказал Кудряшов.

Шлеменко и Исмаилов проведут поединок 3 декабря в Екатеринбурге в турнире RCC 13.

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.