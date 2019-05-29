Кубинский боец UFC отсудил 27 миллионов долларов у компании, из-за которой у него был обнаружен допинг

Кубинский боец Йоэль Ромеро выиграл судебное дело против Gold Star Performance Products, компании, ставшей причиной запрещенного вещества, которое послужило причиной неудачного допинг-теста спортсмена в 2016 году. Как сообщает MMA Mania, суд штата Нью-Джерси присудил 42-летнему кубинцу 27,45 миллиона долларов.

После заключения соглашения с Антидопинговым агентством США (USADA) его первоначальная девятимесячная отсрочка была уменьшена после того, как Ромеро пригрозил передать дело в суд.

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