Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Крылов проведет поединок против Оздемира на «Бойцовском острове»

21:45
Никита Крылов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Никита Крылов. Фото Федор Успенский., "СЭ"

Боец UFC Никита Крылов проведет поединок против швейцарца Волкана Оздемира. Об этом сообщает пресс-служба промоушна в Instagram.

Бой пройдет в рамках полутяжелого веса на турнире UFC Fight Night 180. Соревнования состоятся на «Бойцовском острове» в ОАЭ.

31-летний Волкан Оздемир провел 22 поединка в ММА и одержал 17 побед (12 нокаутов) при пяти поражениях. У 28-летнего Никиты Крылова, который является гражданином Украины, 33 поединка, 26 побед (10 нокаутов) и семь поражений.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир