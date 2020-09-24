Крылов проведет поединок против Оздемира на «Бойцовском острове»

Боец UFC Никита Крылов проведет поединок против швейцарца Волкана Оздемира. Об этом сообщает пресс-служба промоушна в Instagram.

Бой пройдет в рамках полутяжелого веса на турнире UFC Fight Night 180. Соревнования состоятся на «Бойцовском острове» в ОАЭ.

31-летний Волкан Оздемир провел 22 поединка в ММА и одержал 17 побед (12 нокаутов) при пяти поражениях. У 28-летнего Никиты Крылова, который является гражданином Украины, 33 поединка, 26 побед (10 нокаутов) и семь поражений.