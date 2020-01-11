Ковингтон рассчитывает вернуться в октагон весной

Владелец команды АТТ Дэн Ламберт рассказал о сроках восстановления бывшего временного чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона, который в последнем своем поединке сломал челюсть.

— У него небольшая трещина в челюсти, так что ее не пришлось скреплять проволокой — ничего такого, — цитирует Ламберта The Score. — Сейчас он восстанавливается и отдыхает.

В феврале он будет тренироваться уже в полную силу, так что в теории будет готов драться в апреле, может быть в мае. Все будет зависеть от того, чего захочет он, и что предложит ему UFC.

Также Ламберт сообщил, что уже в марте его подопечный проведет матч по грепплингу на «самом высоком уровне», однако, не уточнил, участником какого мероприятия станет Ковингтон и кто будет его соперником.

31-летний американец провел за свою карьеру 17 боев, в которых одержал 15 побед и потерпел 2 поражения.