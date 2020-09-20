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Ковингтон победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 178

05:59
Колби Ковингтон. Фото AFP
Колби Ковингтон. Фото AFP
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На турнире UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе (США) завершился главный поединок. Американец Колби Ковингтон победил своего соотечественника Тайрона Вудли техническим нокаутом. Бой прошел в рамках полусреднего веса.

После завершения поединка Вудли не смог подняться, ему понадобилась медицинская помощь. У бойца повреждение ребра.

32-летний Ковингтон одержал 16-ю победу в ММА (три нокаута) при двух поражениях. У 38-летнего Вудли 19 побед (семь нокаутов) и шесть поражений.

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