Белорусский боец Андрей Орловский в Instagram рассказал о своем отношении к американскому бойцу Колби Ковингтону. Белорус на UFC Fight Night 171 победил бразильца Филипе Линса. Американец же перед боем прогнозировал победу бразильского бойца нокаутом.

— Ковингтон — пес паршивый, но конфликт да, уже проявился. Жаль, что он уже к нам в зал не приходит, — сказал Орловский.

Ковингтон — экс-чемпион UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг). Он известен эпатажным поведением. В частности, после победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), американец позволил оскорбительные высказывания в адрес обоих бойцов. При этом Ковингтон и Порье тренируются в одном зале — American Top Team (ATT). Там же занимается и Орловский.

Следующий турнир UFC — Fight Night 172 — пройдет уже в эти выходные, в ночь на 17 мая. Его главным боем станет поединок Алистер Оверим — Уолт Харрис.

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Оверима — 2,25, на победу Харриса — 1,65.

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