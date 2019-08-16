Кормье тяжелее Миочича почти на 3 кг

Прошла процедура взвешивания бойцов, которые примут участие в турнире UFC 241, который пройдет в ночь с 17 на 18 августа в Анахайме.

В главном бою встретятся чемпион организации в тяжелом весе Даниэль Кормье и экс-чемпион Стипе Миочич.

Кормье показал вес 107,2 кг, его соперник — 104,5 кг.

Напомним, в июле 2018 года Кормье победил Миочича.

Взвешивание

Основной кард

Даниэль Кормье (107,2 кг) — Стипе Миочич (104,5 кг)

Энтони Петтис (76,9) — Нэйт Диас (77,1)

Йоэль Ромеро — Пауло Коста (84,3)

Габриэль Бенитес (66,2) — Содиг Юссуф (65,8)

Дерек Брансон (84,3) — Ян Хейниш (84,1)