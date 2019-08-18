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Кормье примет решение о продолжении карьеры после разговора с женой

08:45
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Американский боец ММА Даниэль Кормье прокомментировал свое поражение в поединке со Стипе Миочичем в главном поединке UFC 241. Он отметил, что пока не принял решение, будет ли он продолжать карьеру.

— Миочич — фантастический чемпион. Поздравляю Стипе и его команду, — сказал Кормье после боя. — Завершение карьеры? Я не принимаю решение на эмоциях. Я поговорю с женой, и мы примем взвешенное решение, что мы будем делать.

40-летний боец потерпел свое второе поражение в ММА при 22 победах.

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