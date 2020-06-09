Кормье подписал контракт на следующий бой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниэль Кормье подписал контракт на следующий поединок. В Twitter он выложил фотографию, на которой изображена его подпись.

Ожидается, что Кормье проведет следующий поединок со Стипе Миочичем. Напомним, что ранее тяжеловесы провели два поединка. В первом матче, состоявшемся в июле 2018 года на UFC 226 в Лас-Вегасе, Даниэль Кормье нокаутировал Стипе Миочича уже в первом раунде и отобрал у него титул в тяжелом весе. Спустя год, 17 августа на UFC 241 в Анахайме, Миочич вернул себе чемпионский пояс, финишировав Кормье техническим нокаутом в четвертом раунде.