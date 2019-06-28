Кормье объяснил свою мотивацию перед боем с Миочичем

Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье, возглавляющий рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, рассказал о предстоящем бое со Стипе Миочичем.

– Нужно изменить свою мотивацию. Раньше я думал, что должен победить, чтобы стать чемпионом в двух весовых категориях. Теперь мне нужно защитить титул и победить одного из сильнейших тяжеловесов всех времен уже во второй раз. Это нелегко, – цитирует бойца портал mmanews.info.

Бой Кормье с Миочичем, занимающим первое место в рейтинге UFC в тяжелом весе и 11-е – в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий, состоится 17 августа на турнире UFC 241 в Анахайме.