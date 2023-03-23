Кормье назвал самого достойного претендента на пояс в полусреднем весе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) уверен, что полусредневес Белал Мухаммад (22-3) должен получить бой за титул.

«Я думаю, что Белал мог бы подраться с Усманом, потому что Белалу нужна громкая победа, чтобы заставить людей воспринимать его всерьез, — сказал Кормье на своем канале на YouTube. — Белал — самый достойный претендент. Нет никого, кто заслуживает боя за титул больше, чем Белал Мухаммад, но он продолжает теряться во всей этой мешанине, потому что его бои не вызывают дикого ажиотажа. Я считаю, что Белал — самый достойный претендент, но он будет драться с Шавкатом [Рахмоновым]. Это трудный, тяжелый для него бой».

Мухаммад идет на серии из восьми побед. Мухаммад в прошлом бою победил Шона Брэди (15-1) техническим нокаутом во втором раунде 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.